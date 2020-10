Jean-Luc CHOJNACKI

Bonjour,



Je recherche en région aixoise des terrains, villas et immeubles à la vente, se prêtant à la réalisation dopérations de marchand de biens, de lotisseur ou de promotion immobilière.



Dans le cadre de création de nouvelles activités, je recherche également :

- un local commercial (murs, dab ou fonds de commerce) avec terrasse en centre-ville dAix-en-Provence et à Lourmarin, en emplacement n 1 ;



- et un terrain en location de minimum 2500 m2 en zone dactivités sur Eguilles, Les Milles, Venelles, Puyricard, Palette, Bouc Bel Air ou Pertuis.