Mes différentes fonctions au sein d'ensembliers et de bureaux d'études m’ont permis de gérer des projets de conception-réalisation de sites industriels. J'ai ainsi exercé dans plusieurs secteurs d'activité en développant les expertises nécessaires. J’ai pu mesurer les spécificités d’approche selon le métier (mécanique, procédé, génie civil....) et le secteur d'activité (nucléaire, valorisation énergétique des déchets, sidérurgie, pétrochimie, traitement d’eau). Outre l'ingénierie de projet, j’ai capitalisé des connaissances significatives en exploitation et en maintenance.

Interlocuteur principal du client, je supervise l'ensemble des étapes du projet : administratives (démarches nécessaires aux ICPE, permis de construire, raccords aux différents réseaux), techniques (conception, allotissement, études, consultations, coordination, montage, mise en service) et financières (budgets, commandes, performances, demande de financements).

J’ai également piloté des contrats pluriannuels de maintenance et d'exploitation d'installations à feu continu, ainsi, lors des choix de conception, j'utilise les retours d'expériences. J’ai un sens aigu du service, de la disponibilité et de la réactivité nécessaires à ce milieu.



Je peux intervenir dès la conception en assistance maitrise d'ouvrage (AMO), pour effectuer des diagnostics, assurer la faisabilité, ou en maitrise d’œuvre pour concevoir et gérer un projet depuis les études d'avant projet jusqu'à la mise en service industrielle et la réception complète. Ma polyvalence, ma connaissance des priorités spécifiques à chaque secteur d'activité me permet de proposer des solutions optimums adaptées aux enjeux.





Alexandre FROISSART



Mes compétences :

Gestion de projets

Conception

Maitrise d'oeuvre

Déchets

Environnement

Biogaz / biométhane

Energies nouvelles

Budgets

La maintenance

Nucléaire