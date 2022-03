Olivier LEVY

Trois points caractérisent mon parcours de professionnel en contrôle de getion et d'animation d'équipe:



1 - La diversité des contextes dans lesquels j'ai évolué, en environnement Industriel, Commercial Holding International et ce dans l'univers de la chimie, pharmacie, bien de consommation et la distribution.



2 - La coordination d'équipes multiculturelles avec des interlocuteurs Européens



3 - La Création du poste / du service contrôle de gestion, expérience que j'ai eu la chance de vivre à plusieurs reprises.



J'ai aussi été « consultant - Ingénieur conseil » chez un éditeur de logiciel finance ce qui m'a permis de me confronter à de nombreuses organisations .



Mes compétences :

Téléphonie

Distribution spécialisée

Finance

High tech

Distribution