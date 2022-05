Olivier LEVY

Je suis un spécialiste de la mobilité dans le monde de l'entreprise sur les marchés d'Afrique Océanie et du Middle East.



j'ai une réelle facultés à ne pas perdre la vision pragmatique du responsable d entreprise. Dicton du jour, C'est une qualité de savoir qu'on a des défauts...



Compétences transversales acquises:



-Pilotage d'un centre de profit

-Management et conduite de changement

-Coaching

-Cercles de qualité

-Marketing

-Notes de synthèses économiques pays

-Etudes de rentabilité et de solvabilité financières

-Choix d'investissements

-Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

-Management de système d'information

-Gestion de projet



Mes compétences :

polyvalence

informatique

management

fleet management

applications mobiles

Formation et conseil RH

Business Développement.

Gestion de projet.

ServiceS