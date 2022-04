Frédérique MENGUE ASSEKO

Après cinq années d'études dans le Tourisme, je souhaite mettre à profit mes expériences au service des Collectivités Territoriales, des Tour-Opérateurs, des Agences réceptives, ou encore des Entreprises de loisirs.



Passionnée par les relations humaines, les voyages et le patrimoine local, j'ai développé des connaissances dans la Conception des produits et leur Commercialisation, dans les techniques de Marketing et de Communication en vue de valoriser les potentialités des produits et des territoires.



Adaptabilité, Autonomie (mais aussi Esprit d'Equipe), et Sérieux dans le travail ... sont les adjectifs qui collent à mon profil ! N'hésitez pas à me contacter pour une opportunité !



Mes compétences :

Techniques de vente

Études marketing

Étude de marché

Pack office

Réseaux sociaux

Action commerciale

Stratégie de communication

Accueil physique et téléphonique

Développement local

Amadeus

Adobe Photoshop