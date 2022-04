A peine diplômée de l'EDHEC en 1993, je m'envole pour Dubai où je passerai huit années à travailler comme responsable communication de plusieurs marques de joaillerie, d'horlogerie et de mode. Bien sûr, dès que j'ai un moment, je dessine... Loin de ma sœur et de mes copines qui me manquent, je croque leurs silhouettes parisiennes et leurs postures si féminines qui m'éclatent. Très vite, mes croquis viennent égayer et donner vie à mes dossiers.



Cette pratique « fantaisiste » ne m’a jamais quittée tout au long d’un parcours toutefois très académique !



En 2001, retour à Paris sous la pluie ... à nouveau responsable communication d'une enseigne de prêt-à-porter, puis directrice de la communication d'un grand fabricant de joaillerie, je fais le tour de tous les métiers de l'image pendant plus de 10 ans.



Puis, grand classique de la quarantaine, je "fais le point" ... et décide de changer de vie !



Depuis 5 ans, je suis illustratrice et j'ai l'impression d'avoir à nouveau 20 ans avec un bagage incroyablement riche qui guide et nourrit mon crayon.



Mes 20 ans d'expérience en communication me permettent aujourd'hui de mettre en image des histoires qui servent les marques. C’est dans de très belles entreprises du Luxe que j’ai compris à quel point le dessin amenait de la magie : il me permet de captiver, d’introduire un humour élégant, et surtout, de convaincre… Le fil rouge de ma vie professionnelle, à l’étranger comme en France, réside au cœur de cette créativité canalisée par une expérience et une expertise concrète des métiers de l'image.







Mes compétences :

Communication

Joaillerie

Prêt à porter

Horlogerie

Industrie du luxe