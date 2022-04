Frédérique MÉTIVIER-LOPEZ

A ce jour urbaniste OPQU, j'interviens au sein du Cabinet Inddigo sur des missions d’aménagement durable du territoire, allant des études de faisabilité urbaine à l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage en développement durable. Mon champ d’intervention transversal s’ouvre sur le renouvellement des stratégies urbaines pour une meilleure prise en compte des défis du XXIè siècle.

Amenée à exercer dans les régions méditerranéennes et du Sud-Ouest tout particulièrement, j'accompagne les maîtres d’ouvrages et les équipes de maîtrise d’œuvre dans le cadre de démarches partenariales impliquant de nombreux acteurs de la ville : définition et suivi de projets de « Ville Durable », de « Quartier Durable », renouvellement et extension urbaine.

Diplômée du Centre d’Etudes Supérieures en Aménagement de Tours (CESA) et du DESS Habitat et Aménagement de Perpignan, j'ai développé une forte sensibilité sur les aspects liés à la mobilité (ancienne de l'équipe Altermodal) et à la prise en compte de l’environnement.



Mes compétences :

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Biodiversité

Ecoquartier

Maîtrise d'ouvrage

Mobilité

Urbanisme

Urbanisme durable