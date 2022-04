Frederique MEZIER

Assistante ressources humaines polyvalente depuis plus de 10 ans, je bénéficie d'une expérience au sein d'un groupe familial industriel français.



Interface des différents services de l’entreprise, je gérais une palette variée d’activités en autonomie, dans le respect des contraintes budgétaires et des changements législatifs.



Par ailleurs, mon parcours professionnel éclectique me permet d’être polyvalente dans différents domaines, tels que le commercial, le management d’équipe, la gestion comptable d’une SARL et d’une SCI. Soit la gestion des ressources matérielles, financières et humaines.



Volontaire et dynamique, je suis pleine pour un nouveau challenge.



Mes compétences :

Ecoute

Négociation commerciale

Diplomatie

Rigueur

Adaptabilité

Organisation d'évènements

Gestion des ressources humaines

Comptabilité

Organisation

Droit du travail