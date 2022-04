Frederique MICHALSKI

CURRICULUM VITAE





MICHALSKI Frédérique, Marie-Louise



15 rue Jean Bartolini

83690 SALERNES

tél : 06 32 27 72 79

courriel : geo.var@hotmail.fr



- née le 27 avril 1962 à Blida (Algérie : ex-département français)

- nationalité française





Tableau chronologique des études et/ou activités professionnelles



Années Etablissement Etudes

/Activités Professionnelles Diplômes obtenus



1979 Lycée Polyvalent d'Aire/Adour Baccalauréat > > > > Baccalauréat

série D

1983 Université de Pau et des Pays de l'Adour D.E.U.G. > > > > D.E.U.G. B

Sciences de la Nature et de la Vie

1984 Université de Bretagne Occidentale Licence > > > > Licence

Sciences de la Terre

1985 Université de Bretagne Occidentale Maîtrise > > > > Maîtrise

Sciences de la Terre

1986 Université de Tours

Faculté de Droit et Sciences Economiques D.E.S.S. > > > > D.E.S.S. Administration et Gestion de la Politique énergétique

1987 Université de Provence (U1)

centre de Marseille D.E.A. > > > > D.E.A. de

Géologie



1988-1989-1990-

Université de Provence (U1)

centre de Marseille Allocataire de

Recherche M.R.T. et préparation du

Doctorat de Géologie

1993 Université de Provence (U1)

centre de Marseille Doctorat > > > > Doctorat de Géologie

23-01-2007 Salernes

Bureau d’étude : Géo Var Environnement