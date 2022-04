Frédérique MILHEM

OBJECTIF

Intégrer une entreprise dynamique afin d'éffectuer des missions concernant le relationnel, l'aide à la comptabilité et l'administration.



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

1981-2004 Agent administratif dans le secteur du bâtiment



PARCOURS PROFESSIONNEL

Service du personnel, comptabilité clients et fournisseurs, hôtesse d'accueil, accueil téléphonique, payes, règlements fournisseurs, banque états de rapprochements, commandes, contentieux, rédaction de factures, frappe de devis et études de marchés, organisation de rendez-vous ainsi que de réunions, frappe de différents courriers, ouverture et distribution du courrier, social



FORMATION

CAP COMPTABILITE - école PIGIER (VERSAILLES 78)

Niveau du diplôme : Bac professionnel, BEP,CAP

et 23 ans d'expérience



Mes compétences :

Discrétion

Dynamisme

Motivation