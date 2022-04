Frédérique MILAN

Dernier mandat intérimaire Startengo consulting, poste d'ingénieur pédagogique expert numérique





Membre équipe encadrante du MOOC GdP

Coordinatrice GdP-Lab sessions 09 et 10





Compétences : Digital Learning Manager, ingénieure pédagogique spécialisée numérique, responsable formation et formatrice.



- Formation cadres Boost communication écrite/français.

-Formation en Management

-Formation en Communication interpersonnelle

-Formation Outils pour gérer son temps et ses priorités

- Formation Prise de parole en public

- Conception de formations en cours.







L'ingénierie de formation : l'expertise au service des organisations ; Le responsable : architecte des compétences, ingénieur et gestionnaire des projets formation.



En entreprise la fonction formation comme support des ressources humaines.

En toute organisation la fonction formation comme expert emploi/formation/développement du capital humain et organisationnel.



Compétences :



- Élaborer, proposer, optimiser la politique de formation

- Concevoir et mettre en œuvre les actions de formation

- Évaluer quantitativement et qualitativement l'impact de la formation, Auditer

- Former, animer, informer, Conseiller et Communiquer

- Gérer, Négocier, Acheter et Manager

- Assurer Process GPEC, Qualité, Relations IRP/Institutionnels/autre Partenariat

- Veille documentaire,concurrentielle et stratégique



Objectif : Créer de la Valeur Ajoutée



Maîtres Mots : Savoir, Décider, Agir, Comprendre et Évoluer.



Écrits personnels :



Marketing Personnel, La communication mode d’emploi, Atelier d’écriture, L’écrit/les cris,

Le contrat ? règles de jeu/je en règles, Maison de retraite : création, Routes filmées & Communautés de communes (les 2 derniers sont écrits à plusieurs mains).



Autres expériences :



Chef de Projets.

Plusieurs mandats en qualité de Présidente et Vice-Présidente d'associations.















Fondatrice des Hubs :



Atelier d’écriture



Le métier de responsable de formation,quésaco ?



Club business 82 et départements limitrophes



autres...







Mes compétences :

Ingénierie

Formation

Droit Individuel à la Formation

Recrutement