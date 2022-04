Éducatrice de jeunes enfants depuis 15 ans, j'ai travaillé dans plusieurs multi-accueil municipaux et de communauté de communes.



Mes compétences :

Gestion de structure d'accueil de jeunes enfants

Communication

Relation à l'enfant

Bureautique

Eveil et développement de l'enfant

Santé et bien être de l'enfant

Gestion administrative d'un EAJE

Gestion d'équipe

Microsoft Office, Apple Mac, Linux