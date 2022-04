Frederique MIRNER

EFFI'CONNECT



Effi'connect, société de services, spécialiste de la mise en relation client, propose une offre de conseil et de solutions numériques, destinés à favoriser et à faciliter les échanges et le partage d'information.



Forte d’une expérience confirmée et réussie dans le conseil et la vente de services à valeur ajoutée auprès des PME et des Grands Comptes sur la région Ouest, j'occupe actuellement le poste de Responsable Comptes Clés. Je commercialise l'offre globale d'Effi'connect exclusivement auprès de Grands Comptes , à savoir:



- Solutions de collaboration à distance

- Solutions de communication multi-canal

- Solutions de mobilité en entreprise



Mes principales qualités : l'implication, la pugnacité et le goût du challenge



Mes compétences :

Prospection

Management d'équipe

Grands comptes

Responsable d'agence

Développement commercial

B to B

Recrutement

Management

Animation d'equipe

Vente de solutions

Vente de services

Communication

Conseil aux entreprises

Gestion de projet