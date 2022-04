Frederique MOSNIER

Riche de mes 18 années d’expertise au sein du Leader Français en Transport Express, j’ai toujours eu pour ambition de répondre aux objectifs qui me sont fixés, tout en faisant preuve d’une volonté d’apprendre, de maîtriser et ainsi de m’accomplir.

Dotée d’un tempérament combatif, j’ai une aisance naturelle et une forte capacité d’adaptation. Mon esprit d’équipe, mon sens de l’organisation et mon autonomie m’incitent à occuper des postes avec des responsabilités diversifiées.

A partir de cette année 2017, j'oriente ma carrière vers les métiers du matériel médical d'urgence ou je peux allier mon expertise commerciale avec mes connaissances médicales acquises au début de ma carrière.



Mes compétences :

CONNAISSANCES MEDICALES

VENTES BTB ET BTC