Frédérique MOURET

Dans le contexte économique actuel, l'entreprise doit mettre en oeuvre une politique de crédit solide et équilibrée.

Le Credit Manager sait analyser sa balance AG pour déterminer des groupes de clients afin d'orienter sa stratégie de relance.

Il doit également apporter fluidité au niveau de ses relations avec les clients internes et externes.



En tant que Credit Manager, je permets aux fonctions clés de l'entreprise ( service Commercial et Comptabilité ) de trouver les moyens pour réduire les délais de paiement.

Pour cela, je fais le lien entre les différents collaborateurs afin de mutualiser l'engagement de chacun au risque financier.



Mon organisation et ma ténacité m'accompagnent à l'atteinte de mes objectifs.



Mes compétences :

mise en place de procédures