Frédérique MOY

Diplômée en Communication et journalisme à visée de vulgarisation scientifique (DESS), ma formation de base est Diététicienne-nutritionniste. J'ai développé mes compétences dans la relation d'aide individuelle et de groupe par la formation en éducation thérapeutique et développe mensuellement, en groupe didactique, l'usage des outils de l'analyse transactionnelle. J'ai choisi d'aborder mon métier sous l'angle de la coopération : il s'agit d'une co-expertise consultant-mangeur/nutritionniste.



La relation éducative n'est pas descendante, plutôt dans le partage d'expérience dans le non jugement, le respect et la prise en compte des potentialités de l'individu demandeur. l'idée est de renforcer les compétences psychosociales d'estime et de confiance en soi, d'expression de son opinion, développer son esprit critique, sa capacité à résoudre des problème, de communiquer efficacement, etc. à travers ses choix alimentaires. Ce comportement de mangeur autonome et libre de ses choix va ainsi au-delà de l'assiette.



Ce mode relationnel opère en individuel et en groupe.



