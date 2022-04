Frederique NIGGLI

Mon métier est de conseiller les indépendants sur leur prévoyance,leur santé, leur épargne et leur retraite.

Notre point fort:notre proximité, nos connaissances de leurs problématiques et de leurs régime obligatoire.

Je suis avant tout là pour les conseiller, les guider,et être présente tout au long de leurs évolutions personnelles et professionnelles. Notre relation est basé sur la confiance.



Mes compétences :

Perfectionniste

Positive

Dynamique

Management commercial