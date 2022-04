Christophe BREMARD

Avec plus de 15 ans d'expérience dans le courtage en assurances et à la tête de CAP'Assurances, nous travaillons principalement avec une clientèle d'expatriés et avons structuré notre cabinet autour de 2 spécialités :

- L'assurance santé et la mobilité Internationale

- L'assurance Emprunteur et la protection sociale



CAP'Assurances accompagne ses clients dans leurs réflexions sur des sujets aussi variés que :

-Que se passe t il si j'ai un accident à Shangai?

- Comment assurer mon emprunt si je ne suis pas résident français?

-Comment dois je me garantir si je fais un stage de 6 mois à New York?

-Quelle protection souscrire pour mon entreprise s'implantant au Brésil et protéger mes salariés?

-Comment assurer le maintien de mes revenus ou le paiement des mensualités de mon crédit cas de maladie?

-etc....



CAP'Assurances oeuvre au quotidien pour assurer à ses clients, à ses partenaires de larges garanties au meilleur prix.



Notre spécialisation est le gage de notre expertise, de la qualité de nos offres et d'un suivi personnalisé.



N'hésitez pas à nous consulter pour vos Assurance s de Prêt, Santé internationale, Arrêt de Travail, Décès, rapatriement...



Courtier en Assurances, nous travaillons avec plus d'une trentaine de compagnies ( AXA, Allianz, April, Asfe, Cardif, Cigna, Generali, Previnter....), nous sélectionnons et comparons pour vous.



Pour en savoir plus :Array



Mes compétences :

Assurance

Santé

Courtage

Protection sociale

International

Assurances