Frederique NIQUET

Ayant 10 ans d'expérience professionnelle en tant que chef de rayon, (alimentaire et non alimentaire) j'ai acquis et développé des compétences commerciales :

- gestion d'un compte d'exploitation (CA, rentabilité, stock)

- commerce (accueil et vente client, production de services)

- management (3 à 20 employés, gestion de plannings, réunions, répartition des taches)

J'ai évolué dans des milieux exigeants (hostellerie, grande distribution), je sais faire preuve d'une grande capacité de travail, de réactivité, d'autonomie et de détermination.

Je recherche une opportunité en tant que commerciale/chef de secteur, car je souhaite une évolution de carrière professionnelle.



Mes compétences :

Gestion

Relationnel

Vente

Management

Rigueur

Autonomie

Adaptabilité

Réactivité

Persévérance

Microsoft Word

Microsoft Excel

Empathie