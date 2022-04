Frédérique OGER

Voici mes compétences:



Création, développement et/ou encadrement/ fabrication de magazines, documentaires, reportages, programmes courts.

Réalisation de documentaires grands formats, sur des thématiques de société. Encadrement d’importantes équipes de tournages.

Expérience du direct.

Écriture et enregistrements de plateaux.

Fédère des équipes techniques de qualité (Chef opérateurs, monteurs, ingénieurs du son, graphistes..)



Très bonne expérience en post-production, trucage-habillage, illustration musicale de qualité et adaptée à tous les formats.



Je me positionne aujourd'hui sur un poste d'encadrement: rédactrice en chef ou adjointe, réalisatrice de série, qui me permet de concevoir et de défendre des programmes, mettre en place une logique de production, fédérer des équipes, comme dénicher de nouveaux talents, et bien entendu apporter ma patte, ma couleur et mon savoir faire humain, éditorial et créatif.

Si mon expérience s'est construite essentiellement dans les domaines de l'information (magazines, documentaires), je ne présente aucune contrindication à travailler dans le divertissement...



J'exerce mon métier avec une grande passion et un immense respect de l'image, du son et de l'écriture. Je ne conçois pas superviser mes équipes sans leur transmettre toutes mes compétences et mon savoir faire, dans la meilleure entente possible.



Mes compétences :

Journalisme

Montage

Audiovisuel