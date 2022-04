Frédérique PAGÈS

Responsable d'un service de 25 personnes en charge de la documentation, de l'édition diffusion des publication et du site internet de la HAS.

J'ai la chance d'avoir un parcours riche et varié puisque j'en suis à ma troisième vie professionnelle. Après un doctorat en biologie et un post-doctorat en Allemagne, j'ai commencé ma vie professionnelle comme chercheur avant de m'orienter vers la documentation scientifique puis de me tourner vers le management.