Frédérique PARZYS

J'ai acquis diverses competences grâce à mon parcours professionnel en Hôtellerie-restauration, assistanat et gardiennage immobilier, secrétariat médico-social, assistanat commercial.



Mes connaissances bureautiques et mon aisance relationnelle sont des qualités complémentaires à mes compétences.



C'est pourquoi je suis à la recherche d'un poste de Assistante Administrative et Commerciale dans la région Nord-Pas de Calais.



Mes compétences :

Gestion des conflits

Identification de problèmatiques

Ecoute et Compréhensibilité

Satisfaire aux besoins

Travaille en groupe et une grande capacité d'

Microsoft Excel

Microsoft Word

Traitement de texte