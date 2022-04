Frédérique PEIGNEAUX

Dans le domaine médico-social depuis 10 ans, je gère un établissement pour personnes âgées autonomes de 34 résidents, et un EHPAD de 20 lits

Dans le cadre de la gestion administrative, financière et des ressources humaines je me suis formée, jai obtenu une licence de directrice d EHPAD et ensuite le niveau I avec le diplôme de manager du développement commercial option médico social.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Gestion budgétaire

gestion du bâti

relation avec les partenaires institutionnels

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Soins palliatifs