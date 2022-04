Frédérique PERONA

Après une expérience significative au sein de 2 grands groupes industriels internationaux dans des domaines d'activité très différents (électronique et chimie) j'ai aujourd'hui le souhait de soutenir les petites et moyennes entreprises pour les aider à réaliser leurs projets qui s'inscrivent dans mes domaines de compétences :

Management, RH, EHS, Qualité, WCM et programmes d'amélioration continue, organisation et évènementiel.



Je me sens aujourd'hui crédible et prête pour accompagner des chefs d'entreprise pour mener les projets qu'ils souhaiteront me confier.



Je me tiens à disposition pour répondre à toute question.



Mes compétences :

Base de donnée

Coach

Électrique

Electronique

Industrialisation

Management

Mécanique

Pilotage

Production

Qualité

Technique