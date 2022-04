Frédérique PIERRESTIGER

La société Fleks offre ses services dans trois domaines d'activité :



- Audit & conseil : Après un audit, Fleks vous assiste dans l'élaboration de solutions qui vous ressemblent et dans le lancement, la mise en place, le suivi et le pilotage de vos projets.



- Des idées aux Projets : Fleks en vous conseillant sur les méthodes et démarches à mettre en place, Fleks vous guide vers la réussite de vos projets au regard des objectifs définis.



- Fleks : c'est aussi une offre de formation autour du management de projet, personnalisée en fonction de vos besoins.





Pour toute demande d'information, n'hésitez pas à nous contacter : fleks@orange.fr



Mes compétences :

AMOA

Conduite du changement

Gestion de projets

Management

Organisation

Relation Clients