Frédérique PINARD

De formation germaniste, polyglotte par besoin et envie de communiquer, je parle français, allemand, anglais et converse en polonais.



Mariée, 3 enfants indépendants, j'ai exercé la fonction de secrétaire, assistante de direction administrative et commerciale dans une entreprise internationale pendant bon nombre d'années.



De par mon expérience et mes acquis, j’ai la capacité de pouvoir alléger la tâche d’un dirigeant par la prise en charge et le suivi complet de dossiers spécifiques et complexes et d’être ainsi une collaboratrice efficace et indispensable



Trilingue, organisée et autonome, réactive et polyvalente, disponible, je recherche un poste d’assistante bilingue ou trilingue au sein d’une PME/PMI à Paris ou en Ile de France.



Mes compétences :

Allemand

Anglais

Assistante de Direction

COMMERCE

Commerce extérieur

Expositions

Fremdsprachen

International

Langues

Langues étrangères