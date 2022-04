Frédérique PINHEIRO

Diplômée d'un BTS d'Assistante de Direction, je suis une professionnelle dans le métier. Mon expérience dans différentes entreprises me permet de maîtriser les tâches classiques de la fonction (gestion de l'agenda, des déplacements de la direction, réception et filtrage des appels téléphoniques, prises de notes, comptes rendus, rédaction et mise en forme de diverses correspondances) et j'ai une spécialisation dans l'organisation d'évènements (réunions, assemblées générales, conseils d'administration).

J'ai pu tout au long de ma carrière assister un dirigeant, optimiser la gestion de son activité. organiser et coordonner les informations internes et externes, parfois confidentielles liées au fonctionnement de la structure, prendre en charge le suivi complet de dossiers, participer au développement de l’activité.

Je suis actuellement à la recherche d'un poste d'assistante de direction en CDI à Marseille ou ses environs.



Mes compétences :

Organisation des déplacements

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Excel