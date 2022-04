Frédérique PORCHER

J'exerce ma fonction de puericultrice à temps partiel et je m'investis depuis peu dans la compagnie WORD qui a comme objectif de devenir le plus grand leader mondial des énergies renouvelables.

Ce projet mondial a son origine depuis le protocole de Kyoto et on peut tous y participer!

Il existe un centre pilote à Rennes pour s'y former et se développer.

Personnellement j'ai opté pour cette affaire en freelance qui commence tout juste en France mais la compagnie rayonne dans le monde entier!