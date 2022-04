Frederique POUGNET

Sensible au devenir et à la qualité de notre environnement, j’ai souhaité très tôt acquérir une formation pluridisciplinaire, avec pour objectif la sauvegarde de nos milieux aquatiques et terrestres.

Durant mon master, j’ai réalisé l'étude de la contamination en étain dans la Rade de Toulon. Les résultats obtenus ont permis de localiser des zones fortement contaminées sur lesquelles des mesures de prévention des risques ont été mises en place par la Marine Nationale, l’IFREMER et l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse.

Depuis un an, il m'a été confié le lancement d’un projet scientifique et technique, visant à réimplanter la conchyliculture dans le Médoc. Mes missions visent à assurer, en autonomie, la gestion du projet dans sa globalité : de la mise en place de l'organisation technique (protocoles de prélèvements adaptés), humaine (planning des missions et des prélèvements, réunions) et financière. Je réalise également les analyses, le traitement de données, la réalisation d’une base de données et la rédaction de comptes rendus (financiers et scientifiques) afin d'assurer la compréhension des résultats et des enjeux du projet, au cours des réunions, avec les élus de la région et les associations concernées. J’ai participé également au suivi mensuel de la pollution en cadmium provenant du bassin versant Lot-Garonne afin de suivre l’évolution de la contamination et d’évaluer l’efficacité des travaux de dépollution, en collaboration avec l’Agence de l’Eau Adour-Garonne.

Ma formation ainsi que mes expériences professionnelles représentent aujourd’hui plus de trois ans d’investissement dans l’amélioration de la gestion des sources de pollutions environnementales ainsi que dans la préservation durable des écosystèmes. Je suis activement à la recherche d’un poste dans le domaine de l’environnement et plus précisément dans celui du suivi et de la réhabilitation de sites et sols pollués.



Mes compétences :

Gestion de projet

PlasmaLab

Analyse de sédiments

Analyse de l'eau

Couplage GC-ICP-MS

ICP-MS

Anglais technique

Chorophylle a

Dilution isotopique

Microsoft Office

Carbone organique dissous et particulaire

Attaque totale

Rédaction et présentation de rapport

Travail en salle blanche