J'ai acquis mes connaissances dans le domaine du transport sur le terrain,

dans un premier temps, la messagerie Domestique, basée en province,

puis, la messagerie express basée en Ile de France,

le maritime et aérien au sein d'un groupe Américain,

le RO-RO vers les axes Maghreb,

et ces dernières années, l'affrètement National et International.