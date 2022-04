Frederique PREVOT

Je possède une solide expérience de développement de centre de profit en B to B dans un environnement technique international.

En effet, j’ai assuré plusieurs postes de Directeur de « Business Unit » au sein du Groupe 3M et plus récemment la Direction Générale / Direction commerciale de 2 PME l'une dans le traitement d’eau et l'autre en prestation de services logistique.



Mes domaines de compètence:

- Gestion et développement commercial très opérationnel de centres de profit (0 à 20 M€).

- Management d’équipes de 15 à 20 personnes (commercial, marketing, technique, fonctions supports).

- Vente complexe à des grands comptes et animation d’un réseau de distribution.

- Forte culture marketing: de la stratégie à l’opérationnel en passant par la découverte d’un marché, l’élaboration de l’offre produit…

- Optimisation des processus et modes de fonctionnement, mise en place d’outils et conduite du changement.



Mes compétences :

Management

B2B

Conduite du changement

Industrie

Business development

Direction commerciale

Marketing