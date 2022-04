Benoit SENECHAL

Ingénieur de formation expérimenté dans la réalisation de projet d'organisation et d'amélioration de la gestion des flux.



Spécialiste de la modélisation des processus logistiques je partage mon activité entre la formation et le conseil.



Les missions de conseil portent sur

• le choix, la mise en œuvre ou l'optimisation de logiciels de type ERP

• la structuration des données techniques de production

• la modélisation des processus et des flux liés à la production

• l'optimisation des flux produits



En formation j'anime et je rédige des formations dans le domaine de la logistique et assures d'autre part des cours spécialisés en école d'ingénieurs ou de management.



Ancien ingénieur d'exploitation minière et chef de projet travaux-neufs en PME je connais le fonctionnement des entreprises, les circuits de décision, les rôles de chacun.



Rigoureux et soucieux de compétences je me tiens en permanence au courant des évolutions des pratiques et techniques du métier et suis, en particulier, adhérent au Supply Chain Council.



Mes compétences :

Lean

GPAO

Kanban

ERP