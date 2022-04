Frederique REBOUT

Je recherche:

Contacts dans le secteur aéronautique et de l´espace, clients, entreprises travaillant en France et en Allemagne, projets franco-allemands



Je propose:

une double culture Franco-Allemande industrielle et commerciale, Ingénieur, ventes, commerciale, technique, Marketing, export, industrie, défense, spatial







Profil en allemand surArray et an anglais sur Linkedin



Mes compétences :

Export

Commerce international

Selling Skills

Autonomie

Machines électriques

Hydraulique

Rigueur

Réseaux d'entreprises

Distribution B2B