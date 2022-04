Frédérique REICHLING

Bonjour,



Nous sommes spécialisés dans la formation et le conseil sur les logiciels des marques EBP et APIBATIMENT SAGE PE.



Notre expérience dans des sociétés de services et chez des éditeurs de logiciels permet à nos consultants d'intervenir à la demande et d'adapter nos compétences à vos besoins.



Si vous êtes revendeur des solutions EBP OPEN LINE (Gestion Commerciale, Compta et Paye), EBP C++ (Compta et Paye), EBP POINT DE VENTE, EBP BATIMENT et de la gamme SAGE PE APIBATIMENT (BATIGEST STANDARD et EVOLUTION), ... nous intervenons auprès de vos clients. Formation, conseil, audit, installation, paramétrages, ...



Si vous êtes utilisateur final de ces logiciels, nous intervenons sur site pour réaliser des prestations personnalisées et adaptées à votre niveau.



N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions :



Par mail : j.bourgues@connect-informatique.fr ou f.reichling@connect-informatique.fr

Par téléphone : 06.72.07.42.91 ou 06.83.28.14.26



Service, adaptation et sérieux sont notre philosophie depuis toujours.



A très bientôt



Mes compétences :

EBP CRM

EBP IMMOBILISATIONS

EBP GESTION COMMERCIALE

OPEN LINE

EBP PAYE

EBP COMPTA

EBP ETATS FINANCIERS