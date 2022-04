Frédérique REICHLING

Partie de ma Belgique natale en 2013, il m’a fallu dans l’urgence, m’adapter au marché de l’emploi sans pouvoir exercer mon métier.



Mon parcours personnel et professionnel ont fait de moi une personne autonome et polyvalente, tout en ayant des qualités relationnelles innées (contact aisé, dynamisme). Consciencieuse et organisée, je sais me rendre indispensable par mon esprit d'initiative et ma flexibilité.



Par ailleurs, mon métier premier de Secrétaire de Direction, ma longue expérience en finance ainsi que dernièrement comme réceptionniste, font de moi, tous éléments confondus, une professionnelle efficace et fiable.



Mes compétences :

Microsoft Office

Internet