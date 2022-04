Frédérique REIZO

Partner RH confirmée sur des fonctions de recrutement, développement RH et RH opérationnelles, en cabinets de recrutement, conseil RH et en Direction des Ressources Humaines.



RH PARTNER:

- Accompagnement des Managers dans l'appropriation des pratiques RH

- Déclinaison de la politique RH Groupe / Entreprise

- Préparation et co-animation des réunions DP et CHSCT

- Animation au quotidien du dialogue social avec les IRP



RECRUTEMENT: Fonctions supports, commerciales et CODIR

- Développement de la politique recrutement d’une entreprise

- Pilotage de partenariats (Cabinets de recrutement, Agences d’intérim, Ecoles)

- Habilitations et maîtrise des tests :

Personnalité : Thomas, Echo PerformanSe, Attitude & Aptitude Pro de Sigmund

Raisonnement : B53, BLS4

Intelligence : APM, Mill Hill

- Administration du personnel (contrats de travail, visites médicales, etc.)



DEVELOPPEMENT RH

- Pilotage, animation et analyse des Entretiens Annuels et People Reviews

- Mobilité interne (plan d’évolution des Key People)

- GPEC (cartographie des postes, définitions de fonctions, Fiches Emplois Repères, passerelles métiers…)

- Participation au livret de procédures Qualité

- Déclinaison d'un plan de formation



OUTPLACEMENT

- Pilotage et développement de carrières d’un portefeuille de Cadres licenciés

- Animation d’ateliers et coaching individualisé

- Outplacement

- Montage des dossiers de formation et relations OPCA



Mes compétences :

Mobilité interne

Recrutement

Recrutement cadres

Recrutement cadres et non cadres

Tests de personnalité

GPEC

Développement RH

Gestion de carrière