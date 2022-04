Frédérique RIMAUD

La société Mission située à Lyon est spécialisé dans la conception, la réalisation, la fabrication,l’installation et la logistique de vos stands, agencement d’espaces, mobilier commercial et présentoir itinérant.



La force de Mission réside précisément dans sa capacité à maitriser des métiers et des compétences variés. Nous avons construit 2300 m² de locaux pour réunir en un seul espace de travail : le bureau d’étude, le showroom, les ateliers de menuiserie, de serrurerie, de travaux graphique et de peinture, le stockage des stands de nos clients et de notre matériel.