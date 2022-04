Gilles MEJIAS

Au sortir de l'armée ou j'ai passée 10 mois en compagnie de combat au 27e Bataillon de Chasseur Alpins d'Annecy, j'ai intégré la société GO SPORT en 2000 en tant que Vendeur



Je suis resté 3 ans sur le Magasin de GO SPORT Lyon République ou j'ai découvert ma passion pour le commerce, et ou j'ai eu aussi la chance de me faire élire pendant cette période au comité d'entreprise, me donnant ainsi plus de hauteur sur l'enseigne et ses rouages.



Je suis passé Responsable de rayon en 2003 sur le magasin GO SPORT Epagny (proche Annecy) ou j'ai fait mes armes sur le management.



En 2005, j'ai rejoins le magasin de GO SPORT Grenoble Comboire ou j'ai pris en charge le rayon Chaussures Sports collectifs, puis en 2006 le rayon Outdoor (1er rayon France sur le matériel de Ski).



J'ai été ensuite nommé Directeur de Magasin en 2007 sur le magasin GO SPORT d'Annecy Epagny ou j'ai pu faire mes armes sur la gestion d'un centre de profit.



M'a été confiée ensuite la mission de l'ouverture du magasin de Lyon Carré de Soie fin 2008, ou j'ai pu piloté de A à Z l'ouverture du magasin en m'impliquant sur les travaux, le plan merchandising du magasin, la stratégie de communication de l'enseigne en harmonie avec la zone commerciale, le recrutement des équipes, le montage du compte d'exploitation et le business lié à l'ouverture.



Fin 2009, on m'a confié assez rapidement la direction du magasin GO SPORT Givors, placé dans le TOP 15 réseau, avec l'animation de 30 collaborateurs. J'ai parallèlement été validé et missioné Référent Gestion Région Rhône Alpes durant cette période.



Après 10 années riches à tous points de vue, j'ai quitté GO SPORT Fin 2010 pour rejoindre MILONGA, une jeune entreprise qui me donnait la chance d'allier la passion du commerce et du rétail, avec la pratique de la musique et de son enseignement.



J'ai donc pris en 2010 le poste de Directeur Régional NORD pour animer 10 magasins + écoles de musique entre Paris, Reims, Lille et Grenoble. Au delà des missions qui m'incombaient, j'ai également participé au développement et à l'écriture de différents processus et plans d'actions dont l'entreprise avait besoin pour grandir et se professionnaliser encore plus.



Suite à un redécoupage réseau, j'ai été Directeur régional PARIS avec toujours 10 magasins + écoles de musique sous ma responsabilité, l'animation directe de 10 directeurs de magasin et indirecte de quasi 100 collaborateurs, mais cette fois ci concentrée sur les 9 magasins Parisiens, + 1 en région Grenobloise (Echirolles).



La restructuration de mon entreprise et au final sa liquidation durant l'année 2013, m'a donné l'envie d'élargir et de valider l'ensemble de mes compétences, après 12 années passées dans la grande distribution spécialisée.



J'ai donc choisi de me financer personnellement le Programme Général de Management (master bac + 5) à l'EM Lyon, école de commerce qui fait partie de l'élite mondiale, que j'ai commencé en septembre 2013, et que je terminerai début 2015



Cette formation que je suis à raison de 3 jours par mois me permet de rester actif et à l'écoute de toute fonction de management, en grande distribution, en PME, ou autres opportunités avec un challenge impactant!



J'habite Lyon, et mes passions au delà de mes 2 petites filles, se situent autour de la pratique des sports Outdoor, entre randonnée, snowboard, VTT, windsurf et Running.



Je suis évidemment passionné de musique et pratique la guitare électrique et acoustique depuis presque 20 ans, et la basse depuis peu.