Frédérique ROUX

Forte de douze ans d'expérience, je m'attache à concevoir les relations presse dans leur cadre stratégique. Je fais appel, de manière transversale et complémentaire, à différentes compétences développées. De l'élaboration de la stratégie de communication RP à la création et à la diffusion de contenus presse, j'accompagne le client dans sa communication dans les médias online et offline.



Mes compétences :

Veille stratégique rédactionnelle

Diffusion de l'information et relance

Conception du message à destination de la presse

Analyse quantitative et qualitative

Définition de stratégie et conseil