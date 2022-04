Frédérique ROUZIES-LEICK

Après 25 ans d’un parcours militaire dans les domaines de la communication et de la reconversion des militaires, j’interviens désormais, auprès des entreprises du nautisme dans la création de prestations particulières et séminaires à thèmes sur des unités de prestige (Yatchs, catamarans). Formée au Team Building et au MBTI, j’anime également des séminaires au sein du Ministère de la Défense dans le cadre du développement des équipes de Défense Mobilité sur toute la France.

Je suis membre d’IMPACT PACA©, une structure informelle « Activ'Acteurs de réseaux professionnels» qui a pour objectif d'activer une dynamique de croissance de réseaux. IMPACT PACA© développe sur Toulon et sa région des évènements, dont des soirées portant le nom de « Wine and Cheese » en sont le point d’orgue. Chaque évènement rassemble désormais plus de 300 professionnels.





Mes compétences :

Audiovisuel

Cinéma

Communication

Développement personnel

Energéticien

Éthique

Ingénieur du son

Management

Mobilité

Mobilité professionnelle

PNL

Réalisateur

Relation entreprises

Sophrologue