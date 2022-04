Frédérique SYOEN

Somatothérapeute et esthéticienne, je suis une spécialiste du mieux-être.



Je vous accompagne en vous offrant la possibilité de renouer et de vous réconcilier avec votre image, votre corps et votre être profond. Grâce à la relance de votre propre énergie vitale, vous pouvez renforcer votre confiance et estime de soi, essentielles au mieux-être. Pour cela, je vous propose mes différentes pratiques : esthétiques, Gestalt Massage ®, massage latéral pré et post natal. Ces massages, globalisants et unifiants, peuvent répondre, à chaque séance, aux besoins que vous exprimez.



Je suis membre de la Fédération Française de Massages-Bien-être (FFMBE) et de la Fédération Française de Somato-psychothérapie et Somatothérapie (FF2S



Mes compétences :

Esthetique

Massage bien être personnalisé

Massage