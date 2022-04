Frédérique TACAILLE

Après un BTS Tourisme-Loisirs, j'ai décidé de revenir à mes premières amours: le sport. J'ai, alors, obtenu une MAITRISE de gestion et management des entreprises du sport.



Bien consciente de l'intérêt des langues étrangères, j'ai, ensuite, consacré 2 années au perfectionnement de l’Anglais et de l’Espagnol en travaillant dans différents pays (Nouvelle Zélande, Espagne, Angleterre, Irlande…).



J'ai, ainsi, appris à faire face à mes responsabilités en sachant m'intégrer dans chaque pays et en m'adaptant à chaque culture en travaillant et en vivant au quotidien avec des autochtones.

J’y ai, par la même occasion, fait mes armes dans les domaines du commerce, du tourisme et de la restauration.



Aujourd'hui, après une expérience professionnelle peu convaincante dans un bureau, c'est tout naturellement que je me tourne vers une carrière de PNC (Personnel Navigant Commercial) qui, j'en suis sûre, correspond à ma personnalité et mes attentes du travail et de la vie en général.



Mes compétences :

Communication

Développement

Management

Organisation

PNC

Sport

Tourisme