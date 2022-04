Frédérique TANGUY COURTOIS

Après de nombreuses expériences en tant qu'ASSISTANTE COMMERCIALE, ADMINISTRATIVE puis DE DIRECTION dans différents domaines d'activité, j'ai orienté mon parcours professionnel vers le COMMERCIAL en intégrant l'ICDE (Institut des Cadres et Dirigeants d'Entreprise) à la CCI de MORLAIX afin d'acquérir les techniques, connaissances et compétences nécessaires à l'exercice des professions commerciales.

Je suis ensuite devenue PROFESSIONNELLE DE L'IMMOBILIER durant 10 ans pendant lesquels j'ai suivi de nombreuses formations techniques liées à l'IMMOBILIER ainsi qu'au BATIMENT.

Vivement intéressée par les désordres du bâti, j'ai intégré l'OFIB au MANS afin d'obtenir la certification d'EXPERT BATIMENT et je poursuis avec la formation complémentaire d'EXPERT IMMOBILIER.

Par ailleurs, je suis attentivement l'actualité cinématographique, architecturale et artistique et je pratique, en amateur, le pastel.

Active, je pratique marche et gymnastique d'entretien.

Je prends part, dès que le temps et l'occasion me le permettent, à des activités bénévoles au sein d'associations.

J'adore voyager, aussi bien en France que vers des contrées plus exotiques.

J'aime la cuisine et les bons vins !



Mes compétences :

Aisance relationelle

Urbanisme

Gestion administrative

Droit immobilier

Bâtiment

Droit du travail

Relations clients

Techniques de vente

Rédaction

Prospection commerciale

Bureautique

Droit de la construction

Gestion commerciale

Négociation immobilière