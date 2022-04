Frederique TEYRASSE

Expérience de plus de 25 ans dans l'animation, formée à divers techniques de bien être et artistique:

yoga du rire, tai qi et qi gong, danse du monde, relaxation, arts graphiques, theatre, clown, conte.

j'anime des séances de yoga du rire pour un minimum de 10 personnes et maxi...c'est l'espace qui limitera!

Je m'adresse aussi bien à des collectivités: maisons de retraite, centres sociaux, mjc, groupes d'étudiants...

qu'à des particuliers: regroupement de participants

des entreprises: STMicroelectronics, Schneider Electric, Orange, ERDF, Becker and Dickinson, centre financier La Banque Postale...

des associations: "Autour d'une table","danse Aviva"...

J'interviens aussi avec une équipe de clowns relationnels à l'Hopital Sud Grenoble

dans l'unité "Seniors Alhzeimer".



Mes compétences :

Créative

organisée