Shémo MANSUY

1969: Bac Sciences Economiques



1970: Brevet D'Aptitude aux Fonctions d'Animatrice



1971: Certificat d'Aptitude Pédagogique

Institutrice publique, 26 ans d'ancienneté



1996 à 2001: certificat de Technicienne en Programmation Neuro-Linguistique. Ecole de PNL Rhône-Alpes



1997 à 1998: attestations de fin de stage "Communication efficace", "Développement Affectif et Social","Focusing".Gordon France



1998: Diplômes de Formation Supérieure en Relation d'Aide, Potentiels Humains et Dépendances. Faculté Privée de Sciences Humaines de Paris, inscription au Ministère de l'Education Nationale n° 0601



1998 à 2000: certificats de Maître Reiki Usui et Karuna, art énergétique d'auto-guérison-prévention par apposition des mains. Associations "La Spirale" et "Reiki/Yoga de l'émanation" France, "International Center for Reiki Training" USA



2000: 1/2 retraite à jouissance immédiate



2002: dépositaire de la marque de service "Incestologie Psychalogique" à l'Institut National de la Propriété Industrielle



10 ans d'expérience bénévole, en associations à but non lucratif, à gestion désintéressée



Auto-entrepreuneuse



2012: Initiée au Skydancing Tantra



Mes compétences :

Passeuse d'âmes