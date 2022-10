Fumagalli BRIGITTE

Site: http://brigittefumagalli.fr



Coach en stratégie bien vivre et santé naturelle, formatrice, conférencière.

Jaccompagne les femmes motivées cultiver la santé naturelle.

Ma spécialité est relier et créer lharmonie corps, cœur, esprit

Harmonie, Équilibre physique, émotionnel et spirituel en lien avec les lois du Tao entre autre

Auteure d'ouvrages pratiques dédiés au développement personnel, au bien être et à la santé naturelle.



- Tuina( massage chinois)

- Tao énergétique, psychologie du Tao

- Théorie fondamentale en Médecine Chinoise

- Qi GONG: gymnastique énergétique, lente et dynamique

- Do In: auto massage et utilisation de points d'acupuncture

- Huiles essentielles



Accompagnement individuel en ligne et à St Denis La Réunion.



Ateliers de groupe: entreprises, associations



Mes compétences :

Médecine Taditionnelle Chinoise

Tao

Santé

Qi qong

Art du souffle

Loi d' Attraction

Tuina

Conseil