Dominique STINAT

Chères et chers contacts VIADEO



En 2019,et après avoir pris la décision de ré-inventer mon entreprise, je m'étais promis de vous offrir cette information capitale

Je suis vraiment un entrepreneur 3.0 en B2U, HEUREUX et FIER de L' ETRE.



En voici les raisons:



Etant porteur d'un projet au sein d' un collectif d'entrepreneurs sur un nouveau modèle économique à l'échelon local, national et surtout international, je vous invite à lire ces quelques lignes.



Pour celles et ceux qui mesureront le réel potentiel de cette Opportunité, je leur propose de ne plus attendre et de préparer de la meilleure des manières les années à venir



Les 20 et 21 Octobre 2020, N L INTERNATIONAL, et la marque BEAUTYSANE, ont fêter leurs 17 ans ( 16 ans à la REUNION).



Cette information est pour vous annoncer que je vous offre la possibilité de partager ce projet avec ce partenaire "FRANCAIS" au sein de ce collectif d'entrepreneurs.



La décision de nous rejoindre, vous appartiendra. Par contre, je peux vous affirmer qu'une bonne décision pourrait changer votre vie (et je pèses bien mes mots pour qui que ce soit)



Concernant mon activité, connaissez-vous le B 2 U ?

En considérant ce nouveau modèle économique et en y associant ces éléments essentiels que sont pour moi le respect des valeurs humaines, l'accompagnement, l'échange et le partage dans la réalisation de vos projets, vous comprendrez ainsi l'optimisme qui m' anime.



J'invite à découvrir cette OPPORTUNITE aux personnes qui souhaitent booster leur carrière professionnelle et/ou diversifier leurs activités et leurs revenus. se créer du temps libre,............

Ce nouveau métier en B2U a été crée et développé par N L INTERNATIONAL

Basé sur un nouveau modèle économique, cette activité de création d'entreprises indépendantes, d'animation et de distribution, s'appuie sur la vente directe (commerce de proximité), le E.Commerce et la prospection numérique.



Vous êtes ambitieux, déterminé(e), animé(e) de fortes convictions, constant dans l'effort ?

Vous avez des envies, des projets, des rêves ? Vous désirez REUSSIR VOTRE VIE ?



Une révolution économique et sociale perturbe agréablement notre société.

Pour faire partie des personnes qui mesureront le gigantesque potentiel de cette activité, votre contact me permettra de vous offrir plus d'informations.





A bientôt pour plus d'informations



" UNE VIE PEUT SE CHANGER SUR UNE SEULE DECISION" pour vivre le "B2ULife"....



Dominique STINAT

Entrepreneur 3.0 en B2U

Coach santé "physique" et "financière"

Préparation d'un TUTORAT pour accompagnement personnalisé



Mobile..0693 11 38 48

E.mail...domi.stinat974@gmail.com



Mes compétences :

"Facilitateur"



Marketing relationnel

Vente directe

Nutrition sportive

Management

Pédagogie

Conscience professionnelle

Travail en équipe

Fidèle en amitié

Analyse stratégique

Analyse stratgique

HUMILITE

Détermination

SIMPLICITE

CONSTANCE

Réactivité

Analyser les besoins et définir les objectifs

Conduite de projet

Passionné et Passionnant

Homme de caractère

N'abandonne jamais ...

Attitude gagnante

Prospection et conquête de nouveaux clients

Bonne attiitude professionnelle

Méthodologie

Conception pédagogique

Sincérité

Persévérance