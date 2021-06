Florence MILLON

Titulaire d’un DESS en Qualité, j’ai une bonne expérience dans ce domaine en tant que professionnelle ayant évoluée dans différentes tailles d'entreprises et différents secteurs d'activités.

Aussi, je maîtrise de nombreux référentiels ayant mis en place ces derniers au cours de mes différentes expériences professionnelles. Je connais, aussi, bien l’aspect réglementaire associé qui est essentiel dans ce métier.



Je m'intègre rapidement dans une équipe et possède un bon relationnel client. J'ai été amené à tenir un rôle majeur dans la conduite de différents types d’audits :

- Audits clients aussi bien dans le domaine Industriel (agro-alimentaire et pharmaceutique) que de la Grande Distribution

- Audits de certification afin d’apporter l’expertise qualité pour la valorisation du produit et de la démarche qualité dans le cadre de l'amélioration continue

- Audits d’agrément de fournisseurs

- Audits d’inspection des autorités compétentes.

- Audits internes



Sur le terrain, j’organise et j’assure des actions de sensibilisation, de conseil et de formation du personnel.

De part mes différentes expériences, j'ai été confrontée à du personnel d'horizons très différents, parfois hostile à la démarche qualité. Grâce à ma ténacité, à mon sens de la pédagogie et de la négociation, j’ai réussi à convaincre et à dynamiser ces personnes de formations diverses non seulement pour le respect des normes au quotidien mais aussi pour l’obtention de nouvelles certifications.



Mes expériences professionnelles diverses m'ont permis de m'épanouir dans de nombreuses missions variées. Les tailles des structures, les domaines d'activité, sont autant de points qui montrent que je suis capable de m’adapter à des situations nouvelles et de donner le meilleur de moi-même. Les nombreux référentiels que j'ai pu mettre en place et faire vivre m'étaient pour la plupart inconnus. J'ai su, de part ma curiosité et mon intérêt, les déployer au sein des structures et passer les audits avec succès.

Le fil conducteur à toutes ces expériences reste le relationnel qui est pour moi un point essentiel à mon activité professionnelle.



Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Je serais heureuse de vous rencontrer afin de débattre sur l'un de ces points.



Mes compétences :

Veille réglementaire

Hygiène

Qualité

Norme ISO 9001

Agroalimentaire

Norme ISO 14001

ISO 22000

Sécurité alimentaire

Audit

HACCP

IFS

BRC

AIB

Agriculture Raisonnée

GMP 13

HVE

FSSC 22 000

AOC

GMP B2

IFIS