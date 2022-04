Frederique THIBAULT

Professionnelle confirmée du marketing et de la communication, j ai d'abord exercé mes fonctions dans des structures privées (American Express, Maximiles), puis, a l issue d un Master 2 "Economie du développement local", dans une société d économie mixte mandatée par Nantes Métropole et la Ville de de Nantes pour la gestion d équipements et de services publics.



Mes compétences :

Animation d'équipe

Animation de réseau

Gestion de projet

connaissance secteur public et privé

Études marketing

Communication