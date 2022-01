Frédérique TRAN

Forte de diverses expériences en Achat dans des secteurs différents : Cosmétique, Luxe agroalimentaire, Aéronautique / Défense et Agroalimentaire/ Vins et Spiritueux, sur des familles d’achats différentes : packaging, objets promotionnels, matériel informatique et PLV je souhaite aujourd’hui être acheteuse dans un groupe international.



Spécialités : Achat, Gestion de relation fournisseurs, développement produits, production planning, SAP (MM, WM, PM), SCOR, Audit Supply Chain.



Veuillez trouver mon profil linkedin et doyoubuzz sur les liens suivants :



Linkedin : fr.linkedin.com/in/frederiquetran/

Doyoubuzz : http://www.doyoubuzz.com/frederique-tran_1

Apec : perso.apec.fr/frederique_tran



N'hésitez pas à me contacter par email pour plus d'information :

frederiquetran56@gmail.comj



Mes compétences :

Supply chain management

Excel

SAP

Word

Achat

Rigoureuse

6 sigma

Teamwork

SCOR-S certification

Ms project

Production planning

Réactivité

Autonomie

Organisation